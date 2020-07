Las mejores canciones de Santana en Glee (incluida "If I die young")

Tras la confirmación de que el cuerpo hallado en lago Piru, en el sur de California, corresponde al de la actriz Naya Rivera, muchos fanáticos de la serie Glee han recurrido a YouTube para recordar la interpretación de Santana López, su personaje más famoso.

El siguiente es un recuento musical de algunas de las canciones que Naya cantó y bailó en Glee:

1. "If I die young" (Si yo muero joven): como si se tratara de una profecía, Santana canta esta canción en el episodio en el que homenajean a Finn, personaje que muere en la serie tras el fallecimiento del actor que lo interpretaba (Cory Monteith), hace exactamente 7 años (13 de julio de 2013).

2. Valerie: Uno de los tantos sueños de 'Santana' era ser la estrella de las presentaciones del grupo Glee. Lo logró en este episodio en el que interpretó el tema de la también fallecida artista, Amy Winehouse.

3. Landslide: La historia de amor de Santana y Brittany Pierce (Heather Morris) fue uno de los referentes de amor LGBTI que se evidenciaron en Glee, y eso refleja esta canción en la que ellas dos salen acompañadas de Holly Holliday, la divertida profesora que personificó Gwyneth Paltrow.

4. Toxic. En este capítulo de reencuentro, Santana, Brittany y Quinn Fabray (Dianna Agron) vuelven a hacer un trío musical inolvidable al mejor estilo de la Unholy Trinity (Trinidad Impía), con esta canción de Britney Spears.

5. Smooth Criminal: Santana era la villana del grupo Glee, pero, ¿qué pasaba cuando aparecía un villano de otro grupo, por ejemplo, Sebastian Smythe (Grant Gustin) de Los Trineros? La respuesta tiene el ritmo de Michael Jackson:

6. Girl on fire. Con este tema de Alicia Keys, e impulsada por Brittany, Santana decide que debe buscar sus sueños en Nueva York.

7. Gloria: Santana y Rachel Berry (Lea Michele) siempre tuvieron una gran rivalidad, como se evidencia en este video y como, al parecer, trascendió en la vida real.

8. Here comes the sun. En Nueva York, Santana conoció un nuevo amor: Danielle, personificada por la cantante Demi Lovato. Esta canción de The Beatles es la primera que cantan juntas en la serie.

La muerte de Naya Rivera se suma a la de los actores Cory Montheit y Mark Salling (Noah Puckerman), las cuales alimentan la famosa 'maldición de Glee', nombre que se les ha dado a las situaciones negativas que han vivido varias personas del elenco de esta exitosa serie de televisión que finalizó en el año 2015.