Las mujeres sufren por envejecer porque no se exalta la belleza madura: Camila Falquez

El video ‘Carta a mi hija’ presenta varias mujeres de la tercera edad que dan “una lección de vida y de amor”, como lo describe la revista Vogue.

La directora de este video es la cineasta y fotógrafa colombiana Camila Falquez y en entrevista con La W comentó que “todo lo hicimos antes de esta locura”, refiriéndose a la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus.

Sobre su pasión por la fotografía dijo que es una práctica que le da mucha libertad creativa y al trabajar con actores y actrices siente que los puede involucrar en su mundo. “Los actores están cansados de que se les hagan fotos aburridas donde no se pueden expresar”.

La artista comentó que quiso hacer una producción de este tipo debido a que las mujeres no tienen referentes para envejecer. “No sé lo bello que es crecer, las mujeres sufren por envejecer porque no se exalta la belleza madura”.

Finalmente, invitó a las mujeres a que sean dueñas de su belleza y no intenten borrarla a pesar del paso del tiempo.

