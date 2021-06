Lina Tejeiro es criticada por afirmar que el llanto de los niños es anticonceptivo

La famosa colombiana viajó la semana pasada hasta Miami, Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en esa ciudad.

Durante su viaje de regreso a Colombia, Tejeiro expresó, a modo de broma, que aquellos padres cuyos hijos protagonizan escena de berrinche en los aviones son el anticonceptivo más eficaz.

"Estar en un avión y escuchar a los niños llorar, gritar y no hacerles caso a sus padres es un anticonceptivo muy eficaz", expreso por medio de Twitter la artista.

Estar en un avión y escuchar los niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 8, 2021

También en su cuenta oficial de Instagram compartió una historia en la que se podía escuchar el fuerte llanto de un menor, mientras ella manifestaba su disgusto con sus expresiones faciales.

Pese a que su opinión personal fue expresada en un tono burlesco, algunos padres se sintieron molestos por su comentario y no dudaron en comunicarle su desagrado. Ante esto, Tejeiro no se quedó callada y con contundente mensaje respondió a las críticas:

"Mamitas y papitos, personas que tienen hijos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Yo no estoy juzgando a nadie. Baje las armas y desmovilicese", aseguró.