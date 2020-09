Los hombres también se embarazan: así explica Pipe Bueno sus kilos demás

El cantante de música popular Pipe Bueno y su pareja, Luisa Fernanda W, hicieron un live en redes sociales en donde hablaron del embarazo y las dificultades que han tenido. Sin embargo, llamó la atención que el artista explicó que sus kilos demás se deben a que “los hombres también se embarazan”.

“Sí, los hombres también se embarazan. A uno se le sale una barriga”, dijo.

Además, Pipe Bueno le echó parte de la culpa a la joven, pues aseguró que ella pedía mucha comida en las madrugadas.

“Usted no me colaboraba: pedía cosas a las 2:00 de la mañana y entonces uno se pegaba para que no comiera sola”, agregó.

Al oír las declaraciones de su pareja, Luisa Fernanda expresó que es normal que a su pareja le den antojos.

“Pipe se pasó con sus antojos, pero pues eso normal”, mencionó.