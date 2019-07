Cientos de usuarios en Twitter, reportaron fallas en Whatsapp como que no pueden descargar archivos de audio, imagen y stickers.

Además, Facebook e Instagram presentan problemas al momento de cargar las imágenes.

Tras esta situación, los usuarios de internet se burlaron de la situación a tráves de Twitter, red social que no se cayó, al no pertenecer al grupo de Mark Zuckerberg.

Yo cuando WhatsApp va perfectamente y no me escribe nadie Vs cuando se cae Instagram y WhatsApp #instagramdown #whatsappdown pic.twitter.com/dmaPsaZDWx