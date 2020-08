Los tapabocas de Lady Gaga, los ganadores en los premios MTV

Durante la noche en la que se premia a los mejor de la música, la cantante Lady Gaga sin duda fue la estrella, no solo por recibir cinco galardones y el premio 'Tricon', el primero que se entrega en los MTV Video Music Awards a una artista por su talento en tres o más disciplinas, sino por los originales tapabocas o mascarillas que usó a lo largo de la ceremonia.

Estas son la muestra de la extravagancia que caracteriza a Gaga. Para recibir el galardón 'Tricon', la intérprete de 'Rain On Me' utilizó un tapabocas que parecía papel de aluminio y lo llevó también para aceptar el premio de artista del año.

"Everyone always knew if they were hanging out with me that I was on a mission to spread joy through culture, through dance, through music." Congrats to @LadyGaga 💗 #GirlPower @SeeHer2020 #SeeHerHearHer #VMAs pic.twitter.com/RV6CI1n2MF