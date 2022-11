Los viajeros británicos son cada vez más aventureros

Los viajeros británicos parecen haber recuperado el gusto por las trepidantes aventuras que tanto caracterizaba a sus antepasados exploradores o arqueólogos del siglo XIX, ya que un nuevo estudio llevado a cabo por la firma de cruceros 'Celebrity Cruises' pone de manifiesto que más de la mitad de la población afronta con un entusiasmo inusitado la idea de viajar a destinos cada vez más remotos o considerados exóticos, al margen de que se lo puedan o no permitir en el plano financiero.



Un vistazo más profundo a los datos que arroja la citada encuesta permite también descubrir que casi un tercio de los británicos (31%) trata de incluir en sus calendarios al menos una o dos experiencias "emocionantes" durante el año, lo que suele traducirse en estancias vacacionales centradas en conocer mejor la cultura y gastronomía de los destinos que visitan.



Por otro lado, un 9% de la muestra admite no tener interés alguno en salir de sus zonas de confort para familiarizarse con otros estilos de vida definidos por tradiciones y costumbres radicalmente diferentes a las suyas, mientras que un porcentaje aún menor de los consultados (7%) apuesta por hacer justo lo contrario: aprovechar cada uno de sus días, estén de viaje o no, para sacar a relucir su lado más aventurero.



Como era de esperar, la investigación también constata que a las nuevas generaciones -los llamados millennials- les fascina mucho más que a sus predecesores la perspectiva de explorar entornos desconocidos, especialmente cuando eso implica sumergirse de lleno en la cultura e historial local. Eso explica que el nuevo paquete de excursiones de 'Celebrity Cruises', que ofrece la posibilidad de pasar un día entero en zonas rurales de la isla de Antigua, o surcando los ríos de Alaska en piragua, vaya dirigido especialmente a esta franja de edad.