Lucas Arnau dará pequeño concierto en vuelo de Bogotá a Miami

El cantautor colombianointerpretará sus mayores éxitos durante un vuelo de(EE.UU.) en el que viajará acompañado por cinco de sus seguidoras.Arnau, de 33 años, que explicó que el acto será posible gracias a una iniciativa de la aerolínea Lan, anunció que interpretará canciones como ""., pero nos emociona mucho que para la música ya el cielo no es el límite. Vamos a tocar el cielo con la música", señaló el cantante que promociona en Puerto Rico su nuevo tema, "De la mano".El artista colombiano, nacido en, agregó que el vuelo acompañado por las seguidoras será posible gracias a un concurso en Twitter , que incluirá un tour de compras por Miami y una cena con él y sus familiares.Arnau, con una carrera profesional de diez años después de tomar cursos de canto con el venezolano, dijo que su nueva canción se la dedicada a sus padres, a quienes quiere rendir un homenaje porque: "siempre han estado conmigo, cuenta su historia y lo que he pasado en mi vida".Por la manera de componer e interpretar sus canciones,la cual distribuye y vende de manera independiente a través de las redes sociales y en tiendas digitales como"Obviamente es una manera más eficiente para trabajar. Ahora no te da tiempo de hacer discos, sino hacer una propuesta diferente de canción en canción. Somos mucho más eficientes y finalmente, esa parte es más creativa mía", afirmó.Arnau destacó además el bolero "Para qué", que interpreta con el legendario músico mexicanoEl joven músico contó que el tema lo compuso "del alma" y que no pensaba que una figura como Manzanero se comprometiera a poner su voz en la canción."Por eso fue que esperaba el no, pero al tipo le gustó mi interpretación y voz y no sé cual fue el milagro. Fue increíble absorber toda esa información y carrera que tiene", sostuvo.Arnau dijo que con la colaboración con Manzanero, autor de legendarias canciones como "ha alcanzado el "pico más alto y más bonito" de su joven carrera."Estamos en el mejor momento de mi carrera. Estamos en una etapa de independencia, donde estamos haciendo un trabajo bien eficiente con los medios. Tenemos un equipo de trabajo que se levanta y se acuesta con lo que es Arnau", abundó.