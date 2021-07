Luego de cinco años, Juan Pablo Vega presenta su segundo e íntimo álbum de estudio

Este disco, bautizado como su nombre ‘Juan Pablo Vega’, llevará a sus seguidores a un mundo con nuevos sonidos con unas letras más personales y que dejará relucir su talento como músico y productor.

"Mi curiosidad como productor y como músico no me permite ceñirme por una sola línea editorial, y en este trabajo me reté a experimentar con otros géneros. Me gusta mucho poner mi voz otros ritmos como el bolero, que tiene mucho más peso", comentó el cantante colombiano a La Hora del Regreso.

El nominado al Grammy Latino también tuvo que aplazar el lanzamiento de su álbum por cuenta de la pandemia que cambió sus planes por completo y, a pesar de las circunstancias presenta su nuevo álbum en físico que cuenta con 10 canciones.

Algunos de los sencillos presentes en este trabajo son “Prófugos”, un tema inédito en colaboración con la cantante colombiana Mabiland y “Matando” junto al cantautor de origen español Vic Mirallas.

Escuche más de La Hora del Regreso:

"El común denominador de estas colaboraciones en el álbum es que hay mucho admiración mutua y respeto por el oficio", aseguró el artista.

Además, con motivo de presentar y celebrar estos dos grandes lanzamientos, el cantautor anuncia su concierto virtual “Una Tarde De Estudio Con Juan Pablo Vega”, que se llevará a cabo este 24 de julio, en donde presentará por primera vez las canciones de este proyecto, junto a otras de discos anteriores que vale la pena recordar.