Luisa Fernanda W responde burlas del padre de Legarda

Luisa Fernanda W ha sido muy criticada por la relación que tiene con Pipe Bueno, y su embarazo también ha sido blanco de burlas.

Esta vez, la influencer compartió un chat donde Fabio Legarda bromea con su embarazo; la compara con una Suricata.

“En días como hoy no aguanto más odio, (no quería tocar este tema, pero hoy no aguanto), yo jamás, y ustedes son testigos, jamás me he metido públicamente con este señor ni con nadie de su familia”, escribió Luisa Fernanda.

También se desahogó por las críticas que recibe todos los días, “es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario, y por más inteligencia emocional que tengas no es fácil aguantar tanto odio, es muy pero muy doloroso para mí que se burlen de mi embarazo y de un ser puro como lo es un bebé, y más aún un bebé que no ha nacido”.

Finalmente, escribió frente a la relación que tuvo con Legarda y su decisión de rehacer su vida, “independientemente de que esta familia y muchos de ustedes no estuvieran de acuerdo con que yo, siendo una mujer tan joven, decidiera seguir mi vida normal y darme la oportunidad de enamorarme y rehacer mi vida, eso no me hace una delincuente. Si herí́ sus sentimientos perdón, pero esto también se trata de mí y de mi vida, yo no estoy pasando por encima de nadie. Y los 9 meses que estuve a su lado lo amé y respeté con toda mi alma”.