Margarita Rosa genera polémica con trino sobre el Día del Padre

La presentadora colombiana Margarita Rosa De Francisco es una de las celebridades del país que más activas se ha mostrado en medio de la crisis social y económica durante el paro nacional.

Ahora, la actriz generó polémica en redes sociales luego de realizar un trino sobre el Día del Padre que se celebró este domingo 20 de junio.

A través de su cuenta de Twitter, De Francisco, quien se ha convertido en un referente de opinión en de redes sociales, dio un feliz día del “patriarca”, comentario que muchas personas asociaron con la lucha de las mujeres para la igualdad social.

El mensaje de la actriz generó controversia en redes, pues muchos mostraron su inconformismo con la ironía.

Margarita amo sus tweets, pero este sí me parece bastante imprudente de cierta forma, y no, estoy hablando fuera de cualquier política.



Hay aún padres honorables, no es mi caso y tampoco el de muchos, pero sí conozco padres que son tan perfectos como las madres...