Más que músico, su legado es el de un gran hombre: Richie Unterberger sobre Little Richard

El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, falleció el pasado sábado 9 de mayo a los 87 años. Así lo a la revista Rolling Stone su hijo, Danny Penniman, quien aclaró que por el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento.

Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, fue uno de los primeros artistas afroamericanos de los Estados Unidos que combinaron con éxito la música góspel y el "rythm and blues" (R&B) con los sonidos del "pop" comercial.



Esto convirtió a su música en un género nuevo cargado de energía: Little Richard acompañaba los golpes a su piano con los gritos de su voz ronca para materializar una melodía fantástica y revolucionaria.

En W Fin de Semana, el crítico musical Richie Unterberger recordó la última vez que se reunió con la leyenda del rock n' roll: "La última vez lo vi en abril, fue un momento especial porque él me llamó y la conversación fue muy religiosa. Esta es la memoria del reverendo".

Sobre el legado de Little Richard, Unterberger respondió: "Su legado es el desarrollo y origen del rock. También deja su influencia en la gente para que creyera en Dios. Más que músico, su legado es haber sido un gran hombre en vida".