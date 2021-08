Me desgarré el cuello: Sara Corrales debió ir a urgencias por practicar pole dance

La actriz colombiana Sara Corrales, quien ha interpretado personajes en reconocidas novelas como ‘Vecinos’, ‘Todos quieren con Marilyn’, ‘El señor de los cielos’, entre otros, compartió un video en sus redes sociales en donde contó que tuvo que ir a urgencias luego de practicar pole dance.

En las imágenes reveló que sufrió un desgarro en su cuello por hacer una acrobacia mientras practicaba el baile.

“Imagínense que la semana pasada en mi clase de pole dance tuve un accidente y me desgarré el cuello. Estaba haciendo una acrobacia y todo el apoyo estaba en el cuello y cuando me levanté no me pude volver a mover”, dijo.

“De ahí salga corriendo a urgencias, radiografías en el cuello, la columna, citas con el ortopedista. Empecé a hacer mis fisioterapias”, agregó.

Asimismo, mencionó que luego de realizarse los diferentes exámenes, volvió a sus clases, pues está practicando para un nuevo papel.

“Retomé mis clases de pole dance porque mañana es mi primera escena en la serie en la cual soy una bailarina”, señaló.

Finalmente, Corrales mostró algunos fragmentos de su última práctica de pole dance en la que lució un ajustado vestido.