“Me dieron ganas de llorar”: Endry Cardeño por su eliminación de Masterchef

En medio de una transmisión en Instagram, la reconocida actriz Endry Cardeño, quien es recordada por su papel de ‘Laisa’ en la novela Los Reyes, les agradeció a todos sus seguidores por el apoyo luego de que la eliminaran de Masterchef Celebrity.

“Muchísimas gracias por el apoyo, no pensé que me iba a emocionar tanto. Lo que yo más quería cuando saliera de Masterchef era no llorar, pero viendo como quedó todo me siento contenta, aunque me dieron ganas de llorar”, comentó.

Y es que para muchas personas en rede sociales, Cardeño no debió salir, en su lugar tuvo que hacerlo la cantante Marbelle.

No obstante, Cardeño reconoció que pudo haberlo hecho mejor, pero se mostró feliz de haber llegado hasta esa instancia, pues pensaba que sería de las primeras eliminadas.

“Sé que lo pude haber hecho mejor, pero cada quien tiene una personalidad y soy una persona que bajo presión no funciono, pero créanme que hice un gran esfuerzo. Nunca pensé llegar hasta ahí”, mencionó.