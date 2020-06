Me siento afortunado de la vida que me tocó: Roger Daltrey de The Who

The Who, considerada una de las bandas más influyentes del siglo XX, fue formada en 1962 por Roger Daltrey, Pete Townshead, John Entwistle y Keith Moon. 58 años después, en entrevista con La W, su vocalista (Daltrey) sostuvo que su agrupación es “un vino muy fino que no le gusta a todo el mundo”.

Daltrey contó que la vida de artista no es tan fácil como parece, pero cantar para sus seguidores le hace muy feliz. “Me siento afortunado de la vida que me ha tocado aunque ha tenido altibajos. Manejar el tema del alcohol y las drogas en la banda ha sido muy difícil”.

El 7 de septiembre de 1978 murió el baterista de la banda, Keith Moon. “Perdimos al payaso del grupo y alguien que tenía mucha energía a la hora de tocar. Fue como que me atropellara un tren”.

En un punto de la carrera de The Who, la banda fue reconocida por su tendencia a destruir los instrumentos en sus shows. “Ya no lo hacemos porque era muy costoso, pero fue una idea bastante loca que nació con el objetivo de llamar la atención”.

En medio de la década de los 60 la cadena BBC prohibió la canción “My Generation” debido a su mensaje. “Fue lo mejor que nos pudo pasar, BBC nos aseguró el éxito”.

Además, habló sobre las declaraciones de Donald Trump en las que sugería que la pandemia del coronavirus fue culpa de The Who. WHO son las siglas en inglés para la Organización Mundial de la Salud, “eso es muy gracioso, le va a costar las elecciones”, agregó Daltrey.

En un tono más serio, sostuvo que se le deba dar mayor libertad a los adultos mayores, que en este momento están confinados a causa del COVID-19, porque saben cuidarse a sí mismos y está no es la manera correcta de manejar la pandemia.

Ahora Roger Daltrey está enfocado en trabajar por los adolescentes con cáncer, población que le causa gran preocupación ya que no suelen ir a hacerse diagnósticos y los hospitales no pueden identificarlos.

Ahora mismo están trabajando desde hace 30 años con Teen Cancer Trust para que los adolescentes puedan pasar su tratamiento acompañados de personas de su edad. Para financiar este proyecto, reciben recursos de la OMS y personas que quieran donar.

Finalmente, resaltó que es optimista frente al futuro del mundo “estamos mejor que en los años 60, pero debemos recordar que solo tenemos el presente”.