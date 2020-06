Falleció a los 69 años la cantante Bonnie Pointer

La cantante Bonnie Pointer murió este 8 de junio a sus 69 años a causa de un paro cardiaco, según informaron sus familiares y su agente. En entrevista con La W, su hermana Ruth dijo que aún siguen esperando los resultados de la autopsia.

“No sé si es una sorpresa, pero sabía que la última semana no se había sentido bien por lo que me había dicho Anita”, contó Ruth Pointer.

En 1977 Bonnie abandonó el grupo y alcanzó el éxito con su sencillo Heaven Most Have Sent You. Sin embargo, mantuvo una buena relación con sus hermanas, aunque en la vida adulta cada una “corrió con su destino”, como lo describió Ruth.

En la década de los 70 y los 80 The Pointer Sisters revolucionaron el mundo del soul y llegaron a lo más alto de las listas con canciones como I’m So Excited, He’s so Shy o Jump (For My Love).