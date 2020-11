Mercy Riascos, la colombiana que pasó de ser desplazada a estar en las pasarelas del mundo

La modelo colombiana Mercy Riascos estuvo en La Hora del Regreso de W Radio narrando su experiencia de pasar de ser una colombiana desplazada por la violencia a estar en las grandes pasarelas del mundo.

“Nunca me lo imaginé. Me encontraba con mi mamá y estábamos vendiendo frutas porque trabajaba en un puesto ambulante, cuando llegó una señora muy bonita que me preguntó si me gustaría ser modelo. Yo le dije que ‘claro’”, dijo.

“Ella me sacó una cita con una agencia en Cali, me presenté y me abrieron las puertas, pero nunca me imaginé algo así”, agregó.

De igual forma, resaltó que para ella siempre fue todo un sueño llegar a ser una modelo reconocida.

“Era un sueño porque desde muy pequeña comencé a ver las grandes pasarelas y siempre soñé con eso”, destacó.

Por otro lado, explicó cómo fue su llegada a Cali, capital del Valle del Cauca, luego de ser víctima de desplazamiento, pues es oriunda de Timbiquí.

“Me fui de Timbiquí a los 6 años porque fui desplazada junto a mi madre y mis hermanos, a mi padre y mis tíos los asesinaron y nos tocó salir corriendo. Fue un cambio drástico porque venir de un pueblo pequeño a una ciudad como Cali es diferente”, narró.

“Nos tocó muy duro porque no nos daban trabajo, no teníamos experiencia. Mi mamá siempre nos decía que no nos rindiéramos y que lo intentáramos. Me tocó trabajar puerta a puerta con productos de limpieza de hogar”, añadió.