"Mi papá no iba a entrar en esos juegos del reality": Variel Sánchez sobre Cóccaro

El capítulo del pasado 12 de agosto del programa de cocina más visto del país generó controversia y muchos comentarios por parte de los seguidores del reality.

Esto debido a una estrategia implementada por la presentadora Catalina Maya y la actriz Viña Machado para salvar a su grupo de amigas de la eliminación.

En diálogo con La W, Maya se defendió de sus críticos y aseguró que el trabajo de edición de programa juega un papel importante para lo que están viendo los televidentes.

Según ella, a todos los participantes los ha tomado por sorpresa lo que se ve al aire y, de hecho, indicó que al terminar las grabaciones lo que ella pensó fue que el país la amaría.

Escuche la entrevista aquí:

Escucha "No pensé que me fueran a dar tan duro: Catalina Maya sobre edición de MasterChef" en Alacarta

Cabe resaltar que en el último reto de eliminación salió el actor Julio Sánchez Cóccaro, quien, al despedirse de sus compañeros, hizo un llamado a la honestidad y recordó que “un premio no vale un amigo”.

Recientemente el periodista Carlos Ochoa compartió la opinión de Variel Sánchez, hijo del reciente eliminado del programa, sobre la participación de su padre en el reality.

“Mi papá no es polémico, mi papá no es peleón (…) mi papá es una nota, un bacán. Creo que salió a tiempo (…) él nunca iba a entrar en esos juegos de reality”, dijo.