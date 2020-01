“Micro-cheating”, la infidelidad del nuevo siglo

¿Sabe si le es infiel a su pareja sin darse cuenta?

Previo a la existencia de los teléfonos inteligentes, los “microengaños”, podían asimilarse a sacarse el anillo de matrimonio en reuniones sociales cuando se mantenía una lejanía de la pareja. Sin embargo, en la era digital, las señales de “coqueteo” son mucho más explicitas.

Según el profesor de psicología, Martin Graff, el hecho de que los humanos tengamos más interacción a través de la red convierte a las relaciones "más ambiguas".

¡No hay que alarmarse!

Es normal sentir culpa por las interacciones que mantenemos a diario con nuestros “seguidores”, por los elogios que estamos recibiendo y emitiendo constantemente. Sin embargo, para Graff el “microcheating” no siempre significa que uno esté engañando a su pareja, simplemente es un comportamiento que puede dar pie a una infidelidad. Algo así como “tantear el terreno”

Existen cuatro escenarios en los que Martin Graff evalúa que existan posibles infidelidades.

1. Seguir interactuando con algún ex

La situación es aceptable, no tiene nada de malo, sin embargo, hay que entender las señales y dejarle claro al otro que su interacción será únicamente de amistad y no en busca de “reconciliación”. Las personas generalmente escriben a sus ex en busca de un impulso rápido para su ego.

2. Dar “likes” a las publicaciones de desconocidos en las redes sociales

Según Graff, esta señal es ambigua, y la hora del día a la que se hace es un buen indicador de “Sí hay algo más".

3. Construir una amistad "platónica" en el ciberespacio

Es normal conocer personas con quienes se conserva una empatía. No existe maldad en ello; sin embargo, es importante ser claro y directo con las personas avisándoles la relación que queremos mantener con ellos.

4. No eliminar su perfil en aplicaciones de citas como Tinder

Leila Collins, experta en relaciones, lo califica como “Cruel e inaceptable".

Para muchas personas resulta difícil alejarse de las aplicaciones de citas, ya que han creado una dependencia a ellas y pueden llegar a sentirse solos si no se encuentran en una constante interacción con sus admiradores. Si ya encontró una pareja estable ¿Por qué debería seguir buscando lo que no se le ha perdido?