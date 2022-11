Muere a los 93 años 'La Chamana' Chavela Vargas

Se fue una gloria de la música a causa de un paro respiratorio en una clínica en el estado de Morelos en México. Era una mujer que cantaba con las entrañas, tenía 93 años, nació el 17 de abril de 1919 en Costa Rica, pero detestaba su país y por eso se hizo mexicana y de allí nunca se fue.



Fue una mujer que creció en el dolor y por eso aprendió a cantar. Los escenarios mas importantes del mundo se llenaron para ella y nunca entendió porque la aplaudían sin parar.



Siempre fue una diva sin ser la mas hermosa, Pedro Almodóvar llenaba a Chavela de rosas sólo para recordarle que lo que decía con el alma penetraba el corazón.



Líderes políticos españoles como Felipe Gonzáles o José María Aznar le concedieron grandes reconocimientos en el mundo de las artes y las letras.



Mujer de amores y odios siempre dijo “Mi familia está en el infierno y ahí se tienen que quedar”.



Cantó para Elizabeth Taylor, durmió con Ava Gardner, se enamoró de Frida Khalo y fue líder en su época al declararse abiertamente bisexual. Nunca pidió permiso ni agradecio su éxito a nadie, por eso le dijo a José Alfredo Jiménez: “Yo no no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo”.



Y no tuvo miedo ni si quiera a la hora de morir. Hace años había dejado la bebida porque, según ella misma lo relato,“Me volví una borracha y se me estaba ahogando la vida en el licor”.



Hoy personajes como Miguel Bosé y Joaquín Sabina, a quien Chavela le recitaba canciones al oído que luego se convertirían en discos, brindan por su adiós.



En el Bulevar de los sueños rotos, donde la Chamana empezó a cantar, hoy hay silencio. Se fue una grande, pero alcanzó a buscar su alma, que se le había quedado en Madrid, según lo dijo en su última aparición en España.



“Somos egoístas los mortales llorando porque se fue. Pero allá, en medio de música, poesía y amigos, va a reconciliar su alma con lo más dulce, con ese amor que nunca conoció”.



Adios Chavela Vargas.