Mujer analizó canción de Romeo Santos donde se hablaría del acoso a una menor

La usuaria de TikTok Alis Escobar compartió un video en su cuenta en donde analizó detalladamente la letra de la canción ‘Perjurio’ de Romeo Santos, en donde supuestamente se habla del acoso a una menor de edad.

“Soy un ladrón sin robar ningún objeto. Violé tu piel y tu nobleza, lo más puro, por una noche de placer, es un perjurio. Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza y quité lo más valioso, Dios me quiera personar”, señala parte de la canción.

“Sé que me vas a odiar, juro no fue personal. Deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa, antojo sexual. 18 primaveras ibas a cumplir. Doncella, ahora me arrepiento”, agrega la canción.

Tras reparar parte de la letra de la canción, la mujer concluyó que es una clara apología a la violación, en este caso de un menor.

“Quien diga que eso no es normalizar la violencia y es una apología directa a la violación no sé qué puede tener en la cabeza”, fueron las palabras de Escobar.