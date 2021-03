Mujer posó en ropa interior frente a cámara de seguridad de estación de metro

Según medios comunicación internacionales el hecho se registró en la capital rusa en la estación de metro Kotelniki. El video que ha circulado masivamente en redes sociales retrata a la mujer portando un largo abrigo negro, una pañoleta en su cabeza, con lentes oscuros y tacones.

En la grabación la ciudadana camina en dirección de una de las cámaras de seguridad del lugar y osadamente abre su abrigo y se deja ver en ropa interior. En el clip se puede descatar que el lugar estaba completamente solo.

Woman performs subway strip tease as she unfastens coat to reveal lingerie https://t.co/Z4dkOIKAV2