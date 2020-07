Netflix dice que el ajiaco es comida callejera y así reaccionan los colombianos

Como parte de la promoción del programa de comida 'Street Food Latinoamérica', Netflix lanzó un concurso de comida callejera en el que compiten varios platos típicos de la región.

Entre ellos, el ajiaco fue catalogado como una comida callejera, junto al choripán argentino, el acarajé brasileño, el ceviche mexicano, la tlayuda mexicana y el relleno de papá boliviano.

El concurso desató burlas y críticas entre los seguidores de Netflix en Colombia, pues si bien es un plato típico de Bogotá nunca ha sido considerado como un plato callejero y de fácil preparación.

"Porque claro, quién no se ha sentado en un andén de Bogotá con un plato hirviendo de sopa en las rodillas, una cuchara en una mano y un aguacate en la otra", comentó la internauta Nataly Castelblanco.

Otros usuarios le pidieron a Netflix corregir el error.

"Yo llevo 10 años viviendo en Bogotá y nunca me he comido un ajiaco en la calle, o es que la productora del programa tiene una idea muy diferente de calle", dijo Roberto Rueda en Twitter.

Entre los usuarios indignados, algunos le escribieron a Netflix que entre las comidas callejeras colombianas se encuentran las arepas, las empanadas, los chorizos y no el ajiaco.

Me gustó mucho ver la plaza de mercado de La Perseverancia en el capítulo de Bogotá, pero, para ser honesta, no he probado el primer ajiaco "callejero" en mi vida. https://t.co/YnjD4uqxFf