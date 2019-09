"No al fracking,recapacite", llamado de atención de Claudia Bahamón al presidente Duque

A través de sus redes sociales la presentadora de televisión, empresaria, y arquitecta de profesión Claudia Bahamón se pronunció en contra del Fracking e hizo un fuerte reclamo al presidente de la República, Iván Duque, por no cumplir con lo prometido en campaña respecto a este tipo de exploración petrolera.

(Lea también: Así fue el candente debate en La W sobre fracking en Colombia)

"Usted dijo NO AL FRACKING! Recapacite", señaló la presentadora en un trino, en el que a su vez afirmó que ella tiene derecho a hacaer el reclamo, en tanto es una de los colombianos que creyeron en sus promesas hoy incumplidas, afirmando a si vez que "hizo el oso", al apoyarlo públicamente.

#AlertaFracking

NO AL FRACKING! Usted dijo NO AL FRACKING! Recapacite🙏🏻

Luego de haberlo apoyado públicamente y por el oso que me ha hecho pasar, tengo derecho con mayor razón a reclamar el incumplimiento de su palabra señor presidente. @IvanDuque #AhPeroVotandoPorDuque