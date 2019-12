No estoy en contra del reguetón, pero pienso que eso no es colombiano: Alfredo Gutiérrez

En diálogo con La Hora del Regreso, el cantante y compositor colombiano, Alfredo Gutiérrez, habló sobre posibles colaboraciones con cantantes del género urbano: “Yo no me rehúso a nada, pero siempre respeté la tradición y la legitimidad de nuestros aires musicales, no estoy en contra del reggaetón, pero pienso que eso no es colombiano, aunque está de moda y hay que respetarlo y aceptarlo”.

Además, se refirió a los nuevos talentos del género y su representación dentro de este, Gutiérrez dijo que: “El vallenato legítimo es tan grande que es imposible que lo interpreten los nuevos intérpretes con la carencia que merece, eso es lo más difícil. El sabor sólo lo tenemos los verdaderamente grandes de la música vallenata”.