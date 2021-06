"No me gusta el oportunismo": Liss Pereira ante los señalamientos de Carla Giraldo

Las dos celebridades colombianas que están compitiendo en el programa 'MasterChef Celebrity', no han tenido la mejor convivencia detrás de cámaras del reality. En otras ocasiones, Giraldo admitió abiertamente que no tenía una buena relación con la comediante e incluso la acusó de hacer trampa dentro de la competencia de cocina, donde más de 20 famosos se enfrentan por un premio de 200 millones de pesos.

Carla, 'sin pelos en la lengua', señaló a Pereira de ser deshonesta, luego de descubrirla terminando de emplatar, a pesar que Claudia Bahamon, presentadora del show, había dado la instrucción de dejar de cocinar.

“Terminamos el reto y cuando volteo a ver ella (Liss Pereira) estaba ‘salseando’ (aplicando salsa a la comida) y ya habían apagado las cámaras (...) Le dije, oye, no seas tramposa”, afirmó la recordada 'Lolita'.

Luego del escándalo que suscitó la versión de la empresaria, la comediante también le lanzó sus primeros dardos por las acusaciones que difundió en su contra en el programa 'Bravíssimo' de City Tv.

No me gusta la polémica ni el oportunismo …por eso debe ser que no tengo Plata Jejejjeje