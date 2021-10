"No veo casi nada por un ojo", Manuela Gómez habla de la enfermedad que padece

Manuela Gómez, ex participante de ‘Protagonistas de nuestra Tele’ del canal RCN, por medio de sus redes sociales les contó a sus miles de seguidores que está pasando por una enfermedad complicada que, de acuerdo con especialistas, se produce por un parásito que afecta gravemente el cerebro, los ojos y otros órganos.



“Me tocó ir a Medellín a la clínica oftalmológica porque no veo casi nada por un ojo. Me hicieron todos los exámenes pertinentes y resultó que tengo una toxoplasmosis (ocular), que donde no hubiera ido a urgencias habría podido quedar ciega”, aseguró la ‘influencer’.



Asimismo anunció que, los médicos la pusieron en tratamiento con varios antibióticos que debe consumir por seis semanas para controlar la infección.

Gómez aclaró que este suceso no está relacionado con el uso de las pestañas postizas, ya que desde hace varios años las viene utilizando y se las ponen en el mismo sitio sin ocasionar ningún daño.

No obstante, el especialista le mencionó que la infección podría “ser por el gato, pero aún no es 100 % seguro”; sin embargo, Gómez no descarta que pueda tratarse del uso de agua contaminada, carnes crudas, frutas o vegetales mal lavados.



“Tengo una infección muy avanzada y por eso tengo pérdida de la visión. Yo solo veo como un 20 % por este ojo (derecho) (…). El doctor no me asegura que vuelva a ver como antes, pero gracias a Dios fui al médico a tiempo para atajar la infección”, confirmó.



Finalmente, la también empresaria manifestó que su enfermedad le ha impedido trabajar, incluso, manejar, puesto que, “en la oscuridad no veo nada”.