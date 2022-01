Nuevas generaciones reconocen influencia de Selena tras 20 años de su muerte

Ganadora de un Grammy y cuya impronta en la música popular quedó manifiesta en canciones como 'La carcacha', 'La llamada', 'Como la flor', o 'Amor prohibido', Selena aún despierta reverencia en varias de las actuales figuras de la música con sello mexicano.

'Era y es una mujer emprendedora y talentosa. Hasta este día no me canso de ver su película. Cada vez que la veo lloró y me siento tan inspirada por muchas razones, pero más que nada porque me veo en ella', señaló a Efe la cantante Chiquis Rivera.

Hija de otro mito de la música popular de raíces mexicanas, Jenni Rivera, que falleció en un trágico accidente aéreo en 2012, Chiquis reconoce que se hizo seguidora de Selena - 'No sólo de su música, también de la mujer' - después de su muerte.

'Mi canción favorita es 'Como la Flor'. No me cansó de escucharla', agregó.

Para Marisol y Vicky Terrazas, integrantes del grupo Los Horóscopos de Durango, el talento del que hizo gala Selena perdura hasta hoy, cuando la música regional mexicana ha vivido varias transformaciones.

'Es impresionante ver que ahora, con esta nueva generación de música, donde se escuchan corridos y canciones más atrevidas, los jóvenes conozcan de Selena y su música', afirmó Marisol.

La cantante Helen Ochoa, una joven promesa del género, reconoce que la tejana es una de sus 'grandes influencias' desde que era pequeña y para ella su música aún suena 'fresca'.

'La música es magia, es corazón, son recuerdos del alma y trascienden tanto que 20 años después, ella sigue sonando y sigue viva', manifestó a Efe la intérprete del sencillo 'Si te desperté', incluido en su producción homónima, y quien espera poder transmitir el legado de Selena a las generaciones venideras.

Por su parte, Luz María, finalista del concurso 'La Voz México' y nominada en 2014 a un Latin Grammy, lamentó que la partida de Selena, que falleció a los 23 años de edad, ocurriera cuando atravesaba su 'mejor momento' profesional.

'Desde chica admiraba a Selena, siempre canté sus canciones. He visto sus vídeos y me gusta mucho lo que ella hacía. Uno de mis temas favoritos es 'No me queda más'', señaló la cantante.

Selena Quintanilla Pérez fue asesinada de dos disparos el 31 de marzo de 1995, por Yolanda Saldívar, entonces presidenta de su club de fans, en un motel de la localidad tejana de Corpus Christi.

Su caso propició la publicación del libro 'El secreto de Selena', de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien este mes lanzó una reedición de su trabajo con nuevos detalles, entrevistas y testimonios que 'arrojan luz' sobre su caso, según afirmó en reciente entrevista con Efe.

La reedición sale con introducción y prólogo nuevos y 'pone al día lo que ha pasado con los protagonistas de la historia' porque se sienten 'más abiertos' y a estas alturas la 'herida ha cicatrizado', explicó Arrarás.

De acuerdo con la periodista, Selena tenía muchas personas queridas y que la querían también a ella, pero 'cada cual quería controlarla de cierta forma'.

'Era muy joven, y estaba tratando de lidiar con todo eso', resaltó.