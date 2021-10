“Nunca había pasado un oso”: Marbelle por su fuerte caída en pleno concierto

La artista colombiana Marbelle confesó en sus redes sociales que por primera vez pasó la mayor pena en un escenario. A través de sus historias de Instagram compartió con sus seguidores la historia de su caída en pleno concierto.

Con su sentido del humor, aseguró que era la primera vez que le ocurría una situación así en sus presentaciones. Incluso pidió a los asistentes que le enviaran el video si habían captado el momento que ocurrió en Medellín.

“Me sucedió algo muy chistoso y especial, por primera vez en mi vida me caí en el escenario, nunca había pasado un oso. Afortunadamente no me pegué duro o no me doblé el pie, ese era el miedo”, contó Marbelle.

Lea también:

Luego se compartió el video en redes y se reveló el momento en el que Marbelle estaba cantando junto a su orquesta. En las imágenes pierde el equilibrio por un instante y termina en el suelo.

A pesar de su caída, la artista no soltó su micrófono y justo cuando se puso en pie, continuó cantando la música para sus seguidores en Medellín.

Las imágenes de la exparticipante del reality Masterchef Celebrity se volvieron virales y algunos de sus seguidores la aplaudieron por su confesión sobre el “oso” que pasó.

A continuación la reacción de Marbelle a su caída y el momento en que terminó en el suelo.