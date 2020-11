Obama hace pública su playlist que lo acompañó durante su presidencia en Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo pública la playlist en Spotify que lo acompañó durante su mandato en el país norteamericano. El político la llamó "La tierra prometida", así como su libro.

Lea también:

Adicionalmente, en su cuenta de Instagram publicó la lista completa de música, complementándolo con un mensaje: "La música siempre ha jugado un papel importante a lo largo de mi vida, especialmente durante mi presidencia. Mientras revisaba mis notas antes de los debates, escuchaba 'My 1st Song' de Jay-Z o 'Luck Be a Lady' de Frank Sinatra".

La playlist contenía artistas de diferentes géneros musicales, desde hip-hop hasta rock. Adicional, algunas tenían un significado, pues contaba que era de algunos cantantes y grupos a los que invitaron, junto a su esposa Michelle, a diferentes eventos.

"Hubo todo tipo de actuaciones que siempre recordaré, como Beyoncé interpretando "At Last" para nuestro primer baile en nuestra inauguración, Paul McCartney dando una serenata a Michelle en el East Room con, "Michelle" y Bob Dylan dándome una sonrisa antes de desaparecer. después de su interpretación de "Times They Are a-Changin". Así que en honor a que mi libro salga, y he pensado en hacer una lista de reproducción con algunas de esas canciones. Espero que lo disfruten", contó en su publicación.