La depresiva canción de Anuel con la que confirma su retiro después de los Latin Grammy

Los Latin Grammy 2020, celebrados en Estados Unidos, dejaron grandes sorpresas y premios para artistas del género urbano. Anuel AA, pareja de la colombiana Karol G, no ganó ningún premio en esta ceremonia. Sin embargo, sí que llamó la atención de los aficionados tras una canción que publicó.

En su cuenta de Instagram, días atrás, había subido imágenes y videos que lo relacionaban con la depresión. Ahora, la noche de este jueves, tras los Latin Grammy 2020, el artista publicó una melodía en la que deja fuertes frases, incluyendo que se retira luego de estos premios.

"Estaba más feliz en la federal (cárcel)", "de la soledad me enamoré", "le digo te amo a mi hijo, pero esta canción no va a escribirse sola", "me duele que otro hombre me lo esté criando (hijo)", "mi hijo me dice, 'papi, no te vayas', otra vez llorando", fueron algunas de las frases en la canción. La que más pesó fue: "verme de pie no significa que camino vivo, a veces me siento muerto pero yo sobrevivo, por eso en estos Grammy yo me retiro".

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y, aunque no les gustó la noticia, apoyaron la decisión por la dureza de sus canciones. El ritmo, por su parte, fue sacado de la melodía original de Eminem-Dido, llamada "Stan". Karol G, su pareja, por su parte no se ha pronunciado, aunque en los días anteriores había publicado una imagen junto a él, para terminar con los rumores de una ruptura.