Colombia se llevó 13 premios en los Grammy Latino 2020

El mundo entero se convirtió en el escenario de los Latin Grammy con una gala que, al no poder reunir a los artistas por la pandemia, visitó ciudades de todo el planeta para celebrar el éxito de la música latina, aunque sin premiar a su género superventas: el reguetón.

Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro (Brasil), Guadalajara (México) y San Juan fueron, junto con Miami (EE.UU.), sede de una fiesta que hizo de las circunstancias una oportunidad: conectar a todos los rincones de la cultura latina para festejar en un año especialmente complejo para todos.

Bajo el lema "La música nos humaniza", la Academia Latina de la Grabación demostró la riqueza de sus sonidos en la 21 edición de los premios. Actuaron desde iconos clásicos como José Luis Perales y Alejandro Fernández hasta talentos de vanguardia como Nathy Peluso.



También hubo espacio para el reguetón. Parecía el año en el que el género que arrasa en todo el mundo estaba llamado a triunfar en los prestigiosos galardones, pero, a pesar de copar las nominaciones, finalmente pasó sin pena ni gloria a la hora de recoger premios.

Los galardones entregados en la gala virtual de la vigésima edición de los Latin Grammy fueron los siguientes:



- Mejor álbum de música urbana: “Colores”, J Balvin



- Mejor canción tropical: “Canción para Rubén”, Rubén Blades y Carlos Vives



- Mejor álbum cantautor: “Mesa para dos”, Kany García



- Mejor nuevo artista: Mike Bahía



- Mejor álbum de música mariachi/ranchera: “Hecho en México”, Alejandro Fernández



- Grabación del año: “Contigo”, Alejandro Sanz. Producción de Julio Reyes Copello.



- Mejor canción pop: “Tutu”, Camilo y Pedro Capó



- Canción del año: “René”, Residente



- Álbum del año: "Un canto por México, Vol 1", Natalia Lafourcade



- Mejor álbum vocal pop: "Pausa", Ricky Martin



- Mejor álbum vocal pop tradicional: "Compadres", Andrés Cepeda y Fonseca



- Mejor fusión/interpretación urbana: "Yo x ti, tú x mí", Rosaía y Ozuna



- Mejor interpretación reguetón: "Yo perreo sola", Bad Bunny



- Mejor canción de rap/hip hop: "Antes que el mundo se acabe", Residente



- Mejor canción urbana: "Yo x ti, tú x mí", Rosalía y Ozuna



- Mejor álbum de rock: "¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes)", Molotov - Mejor canción de rock: "Biutiful", Mon Laferte



- Mejor álbum pop/rock: "La conquista del espacio", Fito Páez



- Mejor canción pop/rock: "La canción de las bestias", Fito Páez



- Mejor álbum de música alternativa: "Sobrevolando", Cultura Profética



- Mejor canción alternativa: "En Cantos", Natalia Lafourcade e iLe



- Mejor álbum de salsa: "40", Grupo Nihce



- Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Sigo cantando al amor (Deluxe)", Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez



- Mejor álbum de merengue y/o bachata: Empate. "Ahora", Eddy Herrera y "Larimar", Daniel Santacruz



- Mejor álbum tropical tradicional: "Ícono", Orquesta Aragón



- Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: "Cumbiana", Carlos Vives



- Mejor álbum de música de banda: "Playlist", Chiquis



- Mejor álbum de música tejana: "Live in México", La Mafia



- Mejor álbum de música norteña: "Los Tigres del Norte at Folsom Prison", Los Tigres del Norte



- Mejor canción regional mexicana: "Mi religión", Natalia Lafourcade



- Mejor álbum instrumental: "Terra", Daniel Minimalia



- Mejor álbum folclórico: "A Capella", Susana Baca



- Mejor álbum de tango: "Fuelle y cuerda", Gustavo Casenave



- Mejor álbum de música flamenca: "Flamenco sin fronteras", Antonio Rey



- Mejor álbum de jazz/latino jazz: "Puertos: Music from international waters", Emilio Solla Tango Jazz Orchestra



- Mejor álbum cristiano (en español): "Soldados", Alex Campos



- Mejor álbum cristiano (en portugués): "Reino", Aline Barros



- Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: "APKÁ!", Céu



- Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: "AmarElo", Emicida



- Mejor álbum de samba/pagode: "Samba Jazz de raiz, Cláudio Jorge 70", Cláudio Jorge



- Mejor álbum música popular brasileña: "Belo horizonte", Toninho Horta y Orquesta Fantasma



- Mejor álbum de música sertaneja: "Origens [Ao vivo en Sete Lagoas, Brazil/2019], Paula Fernandes



- Mejor álbum de música de raíces en lengua portugesa: "Veia Nordetina", Mariana Aydar



- Mejor canción en lengua portuguesa: "Abricó-de-macaco", Francisco Bosco y Joao Bosco



- Mejor álbum de música latina para niños: "Canta y juega", Tina Kids



- Mejor álbum de música clásica: "Eternal gratitude", Paulina Leisring, Domingo Pagliuca y Samuel Pilafian



- Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Sacre", Carlos Fernando López y José Valentino



- Mejor arreglo: "La flor de la canela", Lorenzo Ferrero



- Mejor diseño de empaque: "Soy puro teatro



- Homenaje a La Lupe", Pedro Fajardo



- Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "3:33", Daniel Bitrán Arizpe, Daniel Dávila, Justin Moshkevich, George Noriega, Erick Roman, Paul Rubinstein & JC Vertti, engineers; Miles Comaskey, Najeeb Jones & Tony Maserati, mixers; Dale Becker, mastering engineer (Debi Nova)



- Productor del año: Andrés Torres y Mauricio Rengifo



- Mejor vídeo musical versión corta: "TKN", Rosalía y Travis Scott



- Mejor vídeo musical versión larga: "El mundo perdido de Cumbiana", Carlos Vives