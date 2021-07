Parejas de celebridades que fueron acusados de fingir su relación amorosa

Dentro del mundo del entretenimiento internacional, la vida privada de los artistas siempre ha despertado un gran interés muchas veces restándole importancia a su trabajo y talento. Por este hecho es normal que las celebridades sean asediadas por los paparazzi que quieren tener la fotografía de su cotidianidad, y lo que hacen cuando no están ejerciendo sus carreras.

Algunas parejas de famosos han sido acusados de unirse con el objetivo de despertar el interés de la prensa por distintos motivos como el dinero, como truco publicitario para promocionar una película o canción, y para adornar las portadas de las principales revistas. Estas son algunas de las relaciones que han sido señaladas y juzgadas:

Lea aquí: Estos son los hijos de famosos que siguieron las exitosas carreras de sus padres

Taylor Swift y Tom Hiddleston

La cantante y el actor fueron señalados de fingir su romance por motivos netamente promocionales. Ambos estaban presentando sus proyectos más recientes; Swift con su nuevo álbum ‘Red’ y Hiddleston su participación en ‘Thor’ como ‘Loki’. Fue ‘The Hollywood Reporter’ que lanzó los rumores de un montaje, afirmando que su amor no real y era un truco publicitario. Además, su breve pero intenso romance duró solo tres meses en 2016, y fue bastante fotografiado, un comportamiento extraño en una reservada Taylor, quien protege con uñas y dientes su vida privada.

Kaley Cuoco y Henry Cavill

La estrella de ‘The Big Bang Theory’ y el protagonista de ‘Superman’ tuvieron una cortísima relación de un día. Fue en 2013 cuando una jauría de paparazzi los fotografió visitando varias tiendas en Los Ángeles y al día siguiente se publicó una declaración en la que afirmaban que habían decidido cortar por lo sano y tomar caminos separados para seguir siendo amigos. El emparejamiento fue criticado por los fanáticos de ambos calificándolo como inusual, sin química y sin ningún tipo de conexión real.

Camila Cabello y Shaw Mendes

La intérprete de ‘Habana’ y el reconocido cantante canadiense tienen una relación de dos años desde el inicio fue señalada de falsa. Algunos se atrevieron a asegurar que ambos, al parecer, se aliaron con el objetivo de ocultar la verdadera orientación sexual de cada uno. Desde el inicio, sus detractores han usado las redes sociales para mostrar las supuestas evidencias de su “fingida relación” y han sido objeto de matoneo desde 2019.

Kim Kardashian y Kris Humpries

La estrella de ‘Keeping up with the Kardashian’ llegó al altar por segunda ocasión en su vida con el basquetbolista. Ambos vivieron un apasionado romance y tomaron la decisión de casarse en una enorme boda que contó con la exclusiva de un reconocido tabloide. Luego de la ostentosa y costosa boda, la pareja decidió terminar su matrimonio a solo 72 días de dar el sí. En este caso, fue el mismo Kris quien acusó a Kim de haber celebrado la boda para promocionar su reality show.

Robert Pattinson y Kristen Steward

Los protagonistas de la saga ‘Crepúsculo’ vivieron una historia de amor que traspasó las pantallas, pero ¿fue real? Parece que no, sobre todo, después de que se publicaran unas comprometedoras fotografías de Kristen con Rupert Sanders, director de la película que filmaba ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’. La prensa del corazón afirmó que entre ambos nunca existió química y que su emparejamiento tenía el objetivo de lograr la promoción de la saga. Incluso, señalaron que quizás la infidelidad fue la manera perfecta de poner final a una relación que nunca existió.