¿Partidito o miedo? Perro entró a la cancha y se robó el balón

Un perrito se robó el balón y, de paso, el show durante el partido entre Karagumruk y Giresunspor de la Segunda División de Turquía.

Uno de los jugadores se preparaba para cobrar un tiro libre, pero el talentoso peludito le madrugó a la jugada y, como dirían los narradores de fútbol, “le quitó la posición de la esférica”.

A pitch-invading dog earned praise for its ball skills from a live TV commentator after it held up play in a professional Turkish soccer match https://t.co/V2KJ8Jwfor pic.twitter.com/4BneYQ10Kw