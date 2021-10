Pastor le pide dinero a sus feligreses para "acelerar la llegada de Jesús"

Jesse Duplantis es el reconocido tele-evangelista, que ha sido catalogado actualmente como el pastor más adinerado del mundo, que está en el ojo del huracán por cuenta de la insólita petición que realizó a sus fieles seguidores.

Duplantis, quien se encarga de llevar el mensaje de Dios desde una iglesia en Luisiana, Estados Unidos, les solicitó a sus seguidores que realizaran grandes donaciones de dinero para acelerar la llegada de Jesucristo a la Tierra.

“Sinceramente creo esto: la razón por la que Jesús no ha venido es porque la gente no está dando en la manera que Dios les dijo que lo hicieran. Cuando entiendes esto, puedes acelerar el tiempo”, aseguró el pastor.

El religioso dio estas declaraciones durante el evento Victorython, una transmisión televisiva en vivo que duró cuatro días que tenía como fin recaudar dinero para comprar tecnología de última generación para las instalaciones de ese estudio.

El predicador tiene un espacio de televisión bastante exitoso en el que ha registrado gran rating alcanzando una audiencia hasta de 106 millones de personas que prenden sus televisores para escuchar su predicación.

En varias ocasiones ha sido tildado como "falso predicador" y en esta ocasión no fue la excepción. Las redes sociales explotaron ante la absurda solicitó del hombre.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB