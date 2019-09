Pautips explicó por qué subió su video de "adiós" después de dos meses

Luego de que la influencer Pautips, publicara un video en el que sugería que se iría de Youtube y posteriormente saliera en sus historias de Instagram a decir que la habían malinterpretado y que ya se encontraba “muy adelantada en su proceso” porque ese video lo había hecho hace dos meses, muchos de los usuarios que le habían brindado su apoyo, se sintieron engañados y salieron a criticarla por lo que consideraron fue una falta de seriedad en la forma en la que manejó el tema y por la sensación que les quedó de que tal vez la youtuber solo estaba buscando vistas con ese tipo de videos.

A raíz de esta polémica, Paula Galindo, publicó un video explicando muchas de las cosas que se le cuestionaron.

Inicialmente, en la descripción del video, escribió que “hubo una confusión cuando en mis historias de Instagram dije "Ya llevo un tiempo en tratamiento y me siento mucho mejor, hasta subí de peso". Es cierto, pero jamás exprese que ya estoy curada o que ya todo pasó. Estoy en mi propio proceso y soy más que consciente que este tipo de condiciones no tienen cura. Aprendes herramientas para tener una vida más "normal" pero no hay una pastilla ni tratamiento mágico...No tengo intenciones más allá que ser sincera en mi proceso y mejorar para ser mejor en mi vida, las personas de mi entorno y para ustedes”.

Sobre por qué no subió el video en el momento en el que fue grabado y además, no le avisó a sus seguidores la fecha en la que en realidad se había realizado cuando lo publicó, la influencer dijo que “me estaba sintiendo tan mal amigos, yo no quería subirlo, ni siquiera había empezado mi tratamiento y lo guardé, lo subí hasta ahora, no pensé que generara los efectos que generó. Era como una carta que me salió del corazón y que ahora tengo la fuerza de compartir” afirmó.

Adicional a eso reveló que actualmente está en Bogotá en un tratamiento intensivo y aclaró que este proceso no implica que deba estar internada en alguna clínica.

“Yo no tengo porque mostrarles mis síntomas, llevar la cámara a mis sesiones de terapia para mostrarles que sí estoy pasando por esta situación, yo lo sé y con eso es suficiente” aseguró.

Además, añadió que "me duele profundamente que digan que esto es una estrategia de marketing para venderles algún producto, no es así".

Finalmente, se refirió a quienes la critican por su influencia en las personas que la siguen, Galindo señaló que “el que me quiera agarrar como ejemplo de vida que lo haga y el que piense que soy una mala influencia, pues tal vez si lo soy en algunos aspectos de mi vida, pero es que soy un ser humano y pretendo ser perfecta”.

Este es el video completo