Con lágrimas, Pautips le dio un hasta pronto a su canal de YouTube

Hace pocas horas Paula Galindo, más reconocida como Pautips subió un video a su canal de YouTube en donde le cuenta a sus seguidores que ha decidido alejarse de la plataforma de videos por un tiempo ya que necesita "sanar su corazón".

"Necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así. Poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí", dijo entre lágrimas.

Pautips es una de las influenciadoras mejores pagadas del país, su canal se basa en contenidos de belleza, salud y maquillaje y es precisamente eso lo que la condujo a tomar esta decisión.

“Lo tengo todo, en serio, pero lo único que no tengo es a mí misma (…) me cansé de ser mi propia jueza, de siempre exigirme tanto, de nunca descansar, de ser una persona tan introvertida (…) me di cuenta que no estoy completa, que no estoy feliz haciendo esto".

El video ya tiene más de 2.277.359 de visualizaciones, en donde la colombiana ha contado con el apoyo de todos sus seguidores, pues así se lo han hecho saber en los comentarios.

Via Los 40: ¡NO VA MÁS! PAUTIPS SE RETIRA DE YOUTUBE