“Problemas se solucionan hablando y no peleando”: gobernadora del Valle sobre diálogo Petro-Trump

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reaccionó de manera positiva a la llamada telefónica entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, la cual ayudó a bajar las tensiones diplomáticas entre ambos países.

La mandataria recalcó que el diálogo debe ser siempre el camino para resolver los conflictos internacionales. Además calificó la comunicación entre los dos jefes de Estado como un paso importante para el país, reiterando que la confrontación no conduce a soluciones duraderas.

“La relación diplomática es la que debe primar en todos estos problemas internacionales. Para eso tenemos una diplomacia, para que realmente podamos solucionar los problemas hablando y no peleando”, señaló.

Frente a las inquietudes sobre una eventual afectación al Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Colombia y Estados Unidos, la gobernadora manifestó su esperanza de que se mantenga una relación estable y de cooperación, que permita evitar inconvenientes en las exportaciones y la economía del país.