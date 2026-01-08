Trump dice que EE.UU. “golpeará muy duro” a Irán si “empieza a matar manifestantes”
El presidente estadounidense dio estas declaraciones durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt
El presidente Donald Trump amenazó el jueves con “golpear muy duro” a Irán si las autoridades “empezaban a matar” a manifestantes.
“Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios —tienen muchos disturbios—, si lo hacen, los golpearemos muy duro”, dijo el presidente estadounidense durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.
