Anuncian más de 200 mil cupos en colegios públicos de Córdoba

Montería

A través de la campaña ‘Todos a la escuela’, la administración departamental informó que en Córdoba habrían cerca de 205.000 cupos disponibles en colegios públicos de esta sección del país.

Según la Secretaría de Educación de Córdoba, la mencionada campaña busca que “los niños, niñas y jóvenes del departamento continúen en el sistema educativo oficial, donde se les ofrece el servicio del Programa de Alimentación Escolar, una educación inclusiva, acompañamiento pedagógico y psicosocial y otros programas e iniciativas orientadas a prevenir la deserción escolar”.

Tras lo expuesto, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta expresó: “invito a continuar el trabajo en equipo entre padres de familias, docentes y rectores para que nuestros niños y jóvenes puedan iniciar sus estudios y garantizar su trayectoria educativa completa. Para ello tenemos en los colegios oficiales un lugar propicio para aprender”.

“Uno de los logros significativos ha sido el fortalecimiento de la educación inicial, con la apertura progresiva de los grados prejardín y jardín desde el año 2024, lo cual ha permitido que los niños y niñas ingresen desde los 3 años al sistema educativo oficial, garantizando su derecho a la educación y su desarrollo integral”, concluyó.