Investigan muerte de un docente y líder social en zona rural de Montería: esto se sabe del caso. Foto: cortesía Cordoberxia.

Montería

Las autoridades investigan la muerte del docente y líder social Jorge Luis Burgos, registrada el pasado 7 de enero en el corregimiento Tres Palmas, zona rural de Montería.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, las primeras hipótesis apuntarían a un “posible suicidio”; sin embargo, advierte que será Medicina Legal la encargada de determinar las causas de la muerte.

“Frente a este hecho, queremos informar que serán Fiscalía y Medicina Legal las que determinen las causas de la muerte. Por lo pronto, podemos precisar que por el hallazgo del cuerpo, todo indicaría a un posible suicidio”, informó el uniformado.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian el caso como homicidio:

La Fundación Cordoberxia informó a través de la red social X que “el líder social y docente Jorge Burgos fue asesinado en el corregimiento Tres Palmas de Montería. Exigimos justicia y garantías de no repetición”.

Tras a lo expuesto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), encuadró el caso como el primer crimen contra un líder social en el país en lo que va corrido del año 2026.

A través de X, precisó que “Jorge Luis Burgos era un reconocido líder social y comunitario, conocido en su comunidad como ‘El Profe’, destacado docente de religión en la Institución Educativa de Tres Palmas, en el municipio de Montería, Córdoba. Este docente fue asesinado en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, y fue encontrado sin vida; según las primeras versiones, presentaba signos de violencia y estrangulamiento”.

“Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Montería con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Asimismo, la AT 007/22 advierte sobre el riesgo inminente para la vida e integridad de poblaciones vulnerables en Montería, derivado del accionar y control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo)”, agregó.

Imagen Indepaz. Ampliar

Ademacor exige investigación exhaustiva para esclarecer el caso:

En medio de la movilización para respaldar al presidente Gustavo Petro el pasado 7 de enero, el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Jorge Bruno, dijo que aún no tiene mayor información del caso; sin embargo, exigió a las autoridades competentes una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho, teniendo en cuenta que el 2025 cerró con más de 50 amenazas contra educadores en esta sección del país.

“Aún no tenemos información, pero debemos decir que rechazamos cualquier forma de violencia venga de donde venga (…) Le pedimos a las autoridades competentes que esclarezcan los hechos y estaremos haciendo las denuncias correspondientes. Nuestra solidaridad y fortaleza a la familia del compañero”, expresó el líder sindical.

Asimismo, señaló que “necesitamos las garantías, no solo ejerciendo en el aula de clases, sino cuando estamos fuera porque nosotros somos docente 24/7, nunca dejamos de ser docentes como tal. El año pasado tuvimos más de 50 casos de amenazas y 34 compañeros extorsionados, desplazados y, precisamente, reclamamos de las autoridades competentes que nos generen las garantías”.