Las operaciones continúan contra cualquiera de los grupos porque no hay cese al fuego: general Arias

Montería

El comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, general Eduardo Arias, advirtió que las operaciones se mantienen en contra del grupo armado organizado Clan del Golfo, pese a los diálogos de paz que estaría adelantando con el Gobierno Nacional.

“Las operaciones continúan contra cualquiera de los grupos porque no hay un cese al fuego, siguen contra el GAO Clan del Golfo, contra el ELN y disidencias de las Farc; esa es la orden que tenemos desde el Comando Superior”, señaló el general Arias.

Frente a la disposición vía resolución de escoger a Tierralta como Zona de Ubicación Temporal (ZUT), el uniformado destacó que “se esperan los protocolos que tiene que emitir Gobierno, lo que se va a desarrollar con las mesas y nosotros estaremos dispuestos a lo que nos indiquen esos protocolos y cómo se van a realizar estos eventos (…) Lo importante aquí es la protección a la población civil y nosotros seguiremos actuando contra toda organización al margen de la ley”.

Según las Fuerzas Militares, durante el 2025 lograron la captura de 287 presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca antioqueño, donde tiene injerencia la Décima Primera Brigada.

En un reciente informe, el Ejército señaló que entre los capturados se destacarían “28 cabecillas de alto valor para la organización delictiva, 25 personas que harían parte de grupos de delincuencia organizada y 185 individuos vinculados a delincuencia común”.

“Entre las capturas del GAO Clan del Golfo se destaca la de alias Viejo 40, cabecilla principal del componente criminal focalizado de la subestructura Rubén Darío Ávila, así como la de alias ‘Pavo’, ‘Bolumba’ y ‘Cotopla’, cabecillas financieros de esta misma subestructura”, informaron.

“Otras capturas importantes serían las de alias Diomedes, alias Morocho y alias Mateo, cabecillas de finanzas de la subestructura Javier Yepes Cantero, alias Negro o Enano, quien fungía como cabecilla urbano y jefe de sicarios de la subestructura Uldar Cardona Rueda y alias Julieth o La Gorda, cabecilla financiera y reclutadora de la subestructura Yeison Leudo Chaverra”, agregó.

Finalmente, indicaron que “durante el 2025 se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de 11 presuntos integrantes de este grupo armado, y tras importantes trabajos enfocados a la desmovilización se logró el sometimiento a la justicia de 39 miembros de mencionada organización ilegal, quienes buscaban reintegrarse a la sociedad civil bajo la legalidad”.