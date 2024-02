Peter Albeiro se lanza como escritor con “El sueño del millón de dólares”

Desde muy niño, Peter Albeiro quería ser empresario. “Es importante combatir la pobreza mental, la pobreza física se puede disimular, la mental no. En ningún negocio fracasé, solamente que no tuve el éxito esperado”.

El comediante declaró que ha logrado todo en el humor, “pero si te enfermas o quieres tomar vacaciones no hay dinero; yo decidí retirarme porque ya no quería viajar, yo prefiero estar en el mejor momento de mi vida así no esté en el mejor de mi carrera”.

El libro tiene emojis, cada capítulo es unan historia real basada en la vida del comediante. “Es un libro que inspira y entretiene a través de mi experiencia sin llegar a ser un libro de motivación personal”, explicó.

Peter Albeiro estará el sábado 4 de mayo en la FILBO presentando y firmando su libro.