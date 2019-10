Pido excusas a las damas que se sintieron ofendidas por lo que dije: Javier Fernández

En medio de la final de la Liga Femenina entre América de Cali e Independiente Medellín, el comentarista deportivo de Win Sports Javier Fernández, hizo un comentario que disgustó a muchos de los espectadores. La frase por la que ha sido criticado el reconocido ‘cantante del gol’ fue: “"¡Campeón América de Cali del fútbol femenino! (...) aquí lo que se ha jugado es un partido de varones en este estadio Atanasio Girardot".

Para esto, Fernández explicó durante el programa de Vicky Dávila lo sucedido: “no puedo creer que una frase de esas tan coloquiales haya causado tanta rocha, estoy aterrado, no soy muy amigo de las redes, pero me llaman a contarme. Lo que yo dije ‘fue tan buena esta final que jugaron como varones’, yo realmente me sentí tan emocionado de pedir ese partido”.

“Pido excusas a las damas que se sintieron ofendidas por lo que dije, pero me parece que es un término muy coloquial y muy normal. Yo lo quise significar fue ponderar esa interesa de las jugadoras. A veces a uno se le sale la emoción”, agregó.

Por otro lado, Fernández hizo énfasis en que: “Si estamos propendiendo por la equidad de género, ¿cuál es el problema?”.

Sobre el aprendizaje que le deja este incidente, expresó que: “Yo no puedo perder la alegría, yo soy así y menos cuando se trata del fútbol femenino que causa tanta emoción”.

En cuanto a la posibilidad de que las mujeres sean quienes narren los partidos femeninos, comentó: “Hace poco escuché en Caracol Radio a una niña que comenta muy bien, yo sueño con poder estar con mujeres que les guste hacer esto, tenemos mujeres que les gusta el fútbol”.

Para finalizar, ‘el cantante del gol’ comentó que Colombia necesita más fútbol femenino: “La gente de la Dimayor debe propender porque el fútbol femenino tenga más fuerza. A mí se me salieron las lágrimas cuando vi cómo actuaron las niñas del América cuando ganaron. Que mística. Ellas aún no juegan por plata sino porque les gusta”.