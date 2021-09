“Plana, pero plena”: Elizabeth Loaiza mostró cómo quedó su cuerpo sin biopolímeros

A través de su cuenta de Instagram, la modelo colombiana Elizabeth Loaiza mostró los resultados finales de la extracción de los biopolímeros de sus glúteos.

Orgullosa de su cuerpo, Loaiza aprovechó para lanzar una campaña para que ninguna persona más se coloque biopolímeros en su cuerpo, pues “son una bomba de tiempo”.

“Amando a mi nueva yo. Sin veneno en mi cuerpo. Plana, pero plena. La salud es algo súper valioso, es un tesoro. Los biopolímeros son una bomba de tiempo”, escribió en una galería de imágenes en Instagram.

Además, con un video en una de sus historias, reveló que se siente “aterrada” por la talla de pantalón que deberá usar ahora.

“Estoy super aterrada porque siempre he sido talla 8, soy super caderona, ahorita me estoy midiendo ropa y como no tengo cola quedé de talla XS. Estoy asombrada, llegué a la talla de cuando tenía 14 años”, mencionó.

Posteriormente, Loaiza aseguró que con el paso del tiempo esta zona de su cuerpo volverá a tomar forma: “todas las que se han operado de biopolímeros que me dicen que al principio queda ‘plancheto’, pero luego rellena con grasita”.