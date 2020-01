Playlist Salsa con Estilo: sábado 25 de enero

PRIMERA HORA

Cumbanchero - Ismael Rivera

I like it like that - Pete Rodríguez

Bang! bang! - Joe Cuba

Richie´s jala jala - Richie Ray & Bobby Cruz

Que gente averigua - Mon Rivera

Lluvia con nieve - Mon Rivera

El malo - Willie Colón & Héctor Lavoe

Quimbombo - Willie Colon

Salsa y Bembe - Joe Cuba

Salsa y dulzura - Ray Barretto

Fania - Johnny Pacheco

Labrando la tierra - Johnny Pacheco

Escucha Salsa con Estilo (25/01/2020 - Tramo de 20:00 a 21:00) en W Radio Colombia

SEGUNDA HORA

La orquesta y el cantante - Ángel Canales

Brujería - Ángel Canales

Las mujeres son - Larry Harlow y su Orquesta

Huracán - Bobby Valentin

Contigo no quiero na - Roberto Roena

Vigilándote - Roberto Roena

De madrugada - Justo Betancourt

Guaguanco de los violentos - Típica 73

El ratón - Fania All Stars