Presentador mexicano es acusado de hacer "turismo de vacunación" en Estados Unidos

El suceso se dio a conocer por cuenta del mismo Juan José Origel, quien compartió en medio de sus redes sociales que había recibido el biológico en ese país. "¡Ya vacunado! Gracias #USA qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, él mismo contó la noticia en el espacio que tiene en el programa Ventaneando de Azteca Trece, en México.

"Yo apliqué y me mandaron. Es un aplicación que hice por correo. O sea, haz de cuenta que me dijo una amiga: ‘Mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen’, así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado. O sea el viernes tuve que arreglar todo y me fui saliendo de Ventaneando. Me fui para Miami", dijo el presentador de televisión.

La prensa estadounidense como New York Post y Fox News han dedicado un espacio es sus portales para recriminar el actuar del famoso presentador de farándula, Juan José Origel, mejor conocido como "Pepillo" que viajó la semana pasada a Florida para que le aplicaran la vacuna contra la COVID-19.

“Anfitrión de la televisión mexicana bajo fuego después de viajar a Florida para recibir la vacuna COVID”, así tituló el periódico neoyorquino el caso del periodista que acusaron de "turismo de vacunación" y de aplicarse la inmunización antes que la población prioritaria en ese país.

Pero el hecho trascendió hasta Europa, donde el Daily Mail difundió un artículo titulado "Anfitrión de televisión, 73, criticado por ‘egoísmo’ después de haber viajado a Miami para recibir la vacuna COVID". Además, el medio británico relató que trató de contactar a Origel, sin ningún éxito.

La acción del presentador de televisión es parte del fenómeno denominado "turismo de vacunas", en el que una ola de personas adineradas de distintas partes del mundo, como Canadá y América Latina, viajan a los Estados Unidos para recibir la inmunización.

Según lo dieron a conocer los medios, el presentador será castigado con una multa de 25.000 dólares y no se le aplicará la segunda dosis de la vacuna.

Este es el trino que compartió la personalidad de televisión mexicano en su cuenta de Twitter, el pasado 23 de enero de 2021: