Primera dama reveló el halago que recibió de Melania Trump por polémica chaqueta

La primera de la Nación habló en la Revista Bocas sobre este controversial episodio que tuvo lugar el 13 de febrero de 2019, cuando el presidente Iván Duque visitó por primera vez la Casa Blanca, junto a su esposa, para un encuentro diplomático con el exmandatario estadounidense Donald Trump y Melania Trump.

María Juliana Ruiz atendió a este encuentro utilizando una chaqueta de color verde menta que se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales por el diseño de la prenda.

Tras dos años del comentado suceso, donde la visita presidencial fue eclipsada por la famosa chaqueta, la primera dama confesó cuál fue la impresión que provocó la prenda en Melania Trump.

En su relato aseguró que el primer halago que recibió vino de parte de un agente del cuerpo de seguridad de la presidencia estadounidense, quien rompió el estricto protocolo y se atrevió a hablar para darle un comentario positivo a María Juliana Ruiz.

“You look stunning (luce impresionante)”, fue la frase del hombre, según contó María Juliana Ruiz, que afirmó que se sintió “una reina de belleza”.

Además, comentó que se enteró que la esposa de Donald Trump también quedó impresionada por la ejecución del osado diseño y no dudó en hacérselo saber.

“Melania, la esposa del presidente Trump, hizo una anotación respecto a lo linda que estaba mi chaqueta”, relató Ruiz.

Sobre este capítulo en su carrera como primera dama señaló que entiende que la moda es subjetiva y que algunos de sus atuendos no podrán ser del agrado de todo el público.

“Creo que, en gustos, en moda, en percepciones… Además, la imagen no ayudó, no era lo mismo lo que se proyectaba que lo que estaba luciendo. Sí lamenté que para los diseñadores eso hubiera sido algo que los afectara, porque estoy segura de que ellos, al igual que yo, no tuvieron otra cosa en mente más que el deseo de que luciera bien”, manifestó.