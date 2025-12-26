Tuluá declara calamidad pública tras emergencia por creciente del río

Varios barrios del municipio de Tuluá resultaron inundados como consecuencia del desbordamiento del río principal. Foto: Alcaldía de Tuluá.

Valle del Cauca

El municipio de Tuluá declaró la calamidad pública tras el desbordamiento de su principal río, originado por las fuertes lluvias, que generó inundaciones en varios barrios y afectaciones tanto en el casco urbano como en la zona rural.

Esta medida les permitirá a las autoridades actuar con mayor rapidez en los puntos más críticos, priorizar la atención a las comunidades afectadas y avanzar en las intervenciones necesarias para reducir los riesgos mientras continúan las lluvias.

Las mayores preocupaciones se concentran en sectores de la media y alta montaña, donde se han registrado movimientos deslizamientos de tierra que afectan vías y zonas cercanas al cauce del río.

Las lluvias también han provocado emergencias en otros municipios del departamento como Buenaventura, Calima El Darién, San Pedro y Buga, donde un hombre falleció como consecuencia de un deslizamiento de tierra.

Frente a esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la activación de la respuesta inmediata para atender a las comunidades afectadas.

La mandataria informó que se desplegaron dos equipos operativos, conformados por ocho profesionales cada uno, que estarán en los territorios levantando la información de los damnificados para garantizar la entrega de ayudas humanitarias.

Desde la @GobValle activamos respuesta inmediata para ayudar a los afectados por las lluvias en el Valle: a través de la Secretaría de @GestionRiesgoVa iniciamos el proceso de evaluación de daños y análisis de necesidades de las familias afectadas en distintos municipios.



Dos… https://t.co/53cjVVknEH — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) December 26, 2025

Finalmente, las autoridades departamentales hicieron un llamado a los alcaldes y a la ciudadanía a mantener activos los planes de contingencia y a seguir las recomendaciones de los organismos de socorro ante la continuidad de la temporada de lluvias.