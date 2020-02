Productores de leche se van contra Joaquin Phoenix

El ganador a mejor actor en los Oscar, Joaquin Phoenix, fue reconocido por su talento al protagonizar ‘Joker’, pero también por su discurso.

El actor aprovechó el agradecimiento al premio para cuestionar el maltrato animal. En su discurso dijo, “pensamos que tenemos derecho a inseminar artificialmente a una vaca y cuando pare, le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche que debía ser para su ternero y la ponemos en café o cereales".

Como respuesta a esto, el portavoz de la Federación Nacional de Productores de Leche de EEUU, Alan Bjerga expresó, "si Phoenix estudiase el compromiso de los granjeros de la industria láctea con el bienestar de los animales y tuviera una comprensión plena de la contribución que hacen los productos lácteos a un dieta nutritiva, especialmente para los niños, podría tener una percepción distinta del valor que las lecherías aportan a la salud mundial y de la importancia del sector para el sustento global",

Bjerga agregó que no es la primera vez que Joaquin menciona estos hechos,"ha dicho estas cosas muchas veces. Esto no era nuevo para nosotros, pero sí lo es para mucha gente porque no había tenido una plataforma como el discurso de agradecimiento de los Oscar".

